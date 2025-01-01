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Dünya

Silahlı Kuvvetler Bakanına talimat verdi: Bu yıl içerisinde Fransız askerlerini gönderin!

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Silahlı Kuvvetler Bakanına ülkedeki Fransız askerlerinin bu yıl içinde gönderilmesi talimatını verdi.

AA1 Ocak 2025 Çarşamba 17:34 - Güncelleme:
Silahlı Kuvvetler Bakanına talimat verdi: Bu yıl içerisinde Fransız askerlerini gönderin!
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Cumhurbaşkanı Faye, yeni yıl dolayısıyla yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında, ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Senegal'in bağımsız bir ülke olduğuna işaret eden Faye, bağımsız bir ülkede hiçbir yabancı askerin olmaması gerektiğini dile getirdi.

Faye, "Silahlı Kuvvetler Bakanına, 2025'te ülkedeki tüm yabancı askeri varlığın sona erdirilmesine olanak verecek yeni bir doktrin hazırlaması talimatı verdim." dedi.

Cumhurbaşkanı Faye, daha önce de ülkedeki Fransız askeri üssünün kapatılması gerektiğini söylemiş ancak bir tarih vermemişti.

Senegal'de asker bulunduran tek yabancı unsur olan Fransa'nın ülkede daimi üssü ve yaklaşık 350 askeri bulunuyor.

  • Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye
  • fransa
  • Diomaye Faye

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