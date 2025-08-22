Güney Amerika'nın güney ucu ile Antarktika arasındaki sularda yer alan Drake Geçidi'nde 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Şli Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi, ülkenin Antarktika bölgesi için tsunami uyarısı yayımlandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü ilk olarak 8 olarak duyurdu.

Ancak daha sonra bilgileri revize ederek depremin büyüklüğünün 7.5 olduğunu ve 11 km derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Depremden kaynaklı tsunami dalgalarının önümüzdeki 3 saat içinde Şili kıyılarında oluşması bekleniyor.