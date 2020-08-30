Şili Devlet Başkanı Pinera koronavirüse rest çekti: Bizi rahat bırak

IHA 30 Ağustos 2020 Pazar 17:48 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 17:48

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, büyük tartışmalara neden olan açıklamayı Arica şehrinin Parinacota bölgesini ziyareti sırasında yaptı. Pinera, salgın nedeniyle kaynakların yeniden yönlendirilmesi hakkında yaptığı konuşma sırasında korona virüsten ülkeyi terk etmesini ve vatandaşlarını rahat bırakmasını istedi. Ülkenin kuzeyinde yer alan Arica bölgesine tahsis edilen kaynaklarda herhangi bir düşüş olmadığını iddia eden Pinera, “Ancak önceliklerimiz değişti. Çünkü maalesef mikroskobik ve görünmez bir virüs nedeniyle pek çok şey değişmek zorunda kaldı. Ölümcül ve çok yıkıcı olan korona virüse Şili Devlet Başkanı olarak bizi yalnız bırakıp, ülkemizi bir an önce terk etmesini rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar Temmuz ayından kalma bir tartışmayı gündeme getirdi. Şili Devlet Başkanı Pinera’nın tiki ve istemsiz spazmları bu açıklamanın ardından yine gündeme geldi. Bu tarz tik ve spazmların akıl sağlığı ile bağlantılı olduğu iddia edildi. Muhalifler ve uzmanlar, o dönemde Pinera’nın görevine devam etmeden önce zihinsel yeterlilik testine girmesini talep etmişti. Pinera’nın son açıklamasının ardından yine zihinsel yeterliliği olmadığı iddiaları gündeme geldi.