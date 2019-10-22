Şili yanıyor

Şili hükumeti OHAL’i genişletme kararı aldı. Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkenin başkenti Santiago’daki ordu karargahından bir televizyon yayınına bağlanarak yaptığı açıklamada, “Herhangi bir sınır tanımadan şiddet kullanmaya istekli güçlü bir düşmana karşı savaştayız” ifadelerini kullandı. “Acil durum” ilan edilen yerlere Valparaiso ve Concepcion şehirleri de eklendi. Protestolarda ölenlerin sayısı 10’a yükseldi. Ülkenin başkenti Santiago yakınlarında bulunan Renca bölgesinde yağmalanan bir giyim fabrikasında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Santiago’nun San Bernardo bölgesinde yağmalanan bir süpermarkette çıkan yangın sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

HER YERDE YAĞMA VAR

Sokağa çıkma yasağı ve acil durum ilanlarına rağmen ülkenin çeşitli bölgelerinde yağmalama ve kundaklama gibi şiddet olaylarının devam ettiği kaydediliyor. Wallmart süpermarket zinciri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 60 şubesinin yağmalandığını duyurmuştu. Ayrıca, sosyal medyada ve yerel basında paylaşılan görüntülerde, birçok alışveriş merkezinin, marketlerin ve çeşitli iş yerlerinin yağmalandığı ve yakıldığı görülüyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera’nın “acil durum” ilan ettiği bölgeleri sorumluluğuna verdiği General Javier Iturriaga, ülkede artan şiddet olayları nedeniyle Santiago ile Chacabuco eyaletleri ve San Bernardo ile Puente Alto bölgeleri için yerel saat ile 22.00-07.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sokağa çıkma yasağı kararının, artan şiddet ve yağma olayları nedeniyle alındığını belirten Iturriaga, yasağın kaç gün süreceğine dair bilgi paylaşmadı.

PİNOCHET’TEN SONRA İLK DEFA

Şiddetli gösterilere ve yağmalara sahne olan Şili’de, diktatör Augusto Pinochet’in 1990’da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez “acil durum” ilan edilerek, güvenlik orduya teslim ediliyor. Şili Devlet Başkanı Pinera, “Halkın sesini alçak gönüllülükle dinledim, bunu yapmaya devam etmekten de geri durmayacağım çünkü demokrasiler bu şekilde inşa edilir. Metro ücretine yapılan zammın askıya alınmasına karar verdim” dedi. Ancak Pinera’nın açıklamalarına rağmen ülkede şiddet olayları durmadı.