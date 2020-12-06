İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Aralık 2020 Pazar / 20 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8158
  • EURO
    9,4809
  • ALTIN
    461.388
  • BIST100
    1330.87
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Şili'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Dünya

Şili'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Şili Üniversitesi Ulusal Deprem Merkezi'nin yaptığı açıklamada, Şili'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

İHA06 Aralık 2020 Pazar 22:50 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 22:50
ABONE OL

Şili Üniversitesi Ulusal Deprem Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Şili’nin kuzey kesiminde öğleden sonra 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı. Depremin mal veya can kaybına neden olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı. Merkez, depremin yerel saatle 13.47’de Tarapaca Bölgesi’ne bağlı Picka Kasabası’nın 31 kilometre kuzeydoğusunda ve 108.1 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Şili Deniz Hidrolojisi ve Oşinografi Bürosu tarafından yapılan açıklamada ise, depremin tsunamiyi tetiklemediği aktarıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.