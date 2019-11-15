Şili’de göstericiler  lazerle drone düşürdü

Görüntülerde eylemcilerin, onlarca uzun menzilli lazeri havada asılı duran drone’a doğru tuttuğu ve ardından aracın yavaş yavaş aşağıya indiği net şekilde görüldü. Ülkede devam eden eylemlerde bir süre önce de protestocular, polis veri tabanını hackleyerek çeşitli bilgiler sızdırmış, bazı polislerin isimleri ve adresleri internetten yayınlanmıştı. Başkent Santiago’daki Bağımsızlık Meydanı’nda kaydedilen videonun yaygınlaşması üzerine teknoloji üzerine İspanyolca yayın yapan FayerWayer‘de konu üzerine bir haber yayınladı. Drones de Carreras Chile’nin CEO’su ve konu hakkında uzman Ivo Zuffi, lazer ile drone düşürmenin ‘teknik olarak mümkün’ olduğunu belirtti.