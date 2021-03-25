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Dünya

Şili'de Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı

Güney Amerika ülkesi Şili'de artan vaka sayılarını düşürmek ve yeni Kovid-19 dalgasını en az vaka ile atlatmak için sokağa çıkma yasağı uzatıldı.

Star.com.tr25 Mart 2021 Perşembe 23:48 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 23:48
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Şili, dünyanın en hızlı aşılama oranına rağmen artan Kovid-19 rakamlarından dolayı Başkent Santiago'da sokağa çıkma yasağını uzattı

Şili, dünyanın en hızlı aşılama çalışmalarını sürdürmeye devam ederken ikinci bir Kovid-19 pikini en az vaka sayısı ile atlatmak için başkent Santiago'daki sokağa çıkma yasaklarını uzattı.

Şili'de yaz tatilinin sona ermesinden sonra hızlı bir şekilde artan vaka sayıları hastanelerin kapasitesinin çok üzerine çıktı.

20 Mart Cumartesi günlük Kovid-19 vaka sayısı rekorunu kıran ülkede aktif vaka sayısı 948 bin oldu.

Star.com.tr

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