Şili'de küçük uçak evlerin üzerine düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
Şili'nin güneyinde, X. Los Lagos bölgesinde bulanan Puerto Montt şehrinde küçük bir uçak, iki evin üzerine düştü. Uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetti.
- DHA
Yerel medya, uçağın Puerto Montt kentinde La Paloma pisti yakınındaki bölgede düştüğünü, pilot dahil 6 kişinin öldüğünü duyurdu.
Yetkililer her iki evde de olay esnasında kimsenin bulunmadığını duyurdu.
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