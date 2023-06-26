İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2023 Pazartesi / 8 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2868
  • EURO
    27,6078
  • ALTIN
    1564.63
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Şili'de meydana gelen sellerde 2 kişi öldü, 3 kişi kayboldu
Dünya

Şili'de meydana gelen sellerde 2 kişi öldü, 3 kişi kayboldu

Güney Amerika ülkesi Şili'de, 22 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 2 kişi öldü, 3 kişi kayboldu.

AA26 Haziran 2023 Pazartesi 05:45 - Güncelleme:
Şili'de meydana gelen sellerde 2 kişi öldü, 3 kişi kayboldu
ABONE OL

Ülkenin orta kesiminde etkili olan yağışlar, nehirlerin taşmasına, yolların hasar görmesine ve yüzlerce kişinin de olumsuz etkilenmesine neden oldu.

Yerel yetkililerle bölgeyi ziyaret eden Devlet Başkanı Gabriel Boric, "Maalesef, ağaçların altında kalan iki vatandaşımız hayatını kaybetti, kayıp olan 3 kişi de aranıyor. Felakette, 419 kişi evsiz kaldı, 1002 kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Valparaiso'nun çeşitli yerlerinde su kesintileri yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Carolina Toha, Valparaiso ve Biobio bölgelerindeki koşulların son derece hassas olduğunu belirterek, bu iki bölgede "felaket durumu" ilan edildiğini duyurdu.

Yetkililer, bir süre daha şiddetli yağışların süreceğini, sel ve taşkın riskinin yüksek olduğunu kaydederek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.