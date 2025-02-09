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Dünya

Şili'de olağanüstü hal ilan edildi

Şili'de 131 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınları nedeniyle iki bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

AA9 Şubat 2025 Pazar 12:38 - Güncelleme:
Şili'de olağanüstü hal ilan edildi
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Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, düzenlediği basın toplantısında, ülkede devam eden orman yangınlarına ilişkin yeni tedbirleri açıkladı.

Orman yangınlarının büyük kısmının kasıtlı çıkarıldığını düşündüğünü dile getiren Boric, Nuble ve Maule bölgelerinde OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Boric, suç eylemleriyle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasaklarının da uygulanacağını söyledi.

Yerel yetkililer, Şili'de halihazırda 15 civarında yangının sürdüğünü ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle daha da şiddetlendiklerini ifade etti.

Yetkililer, ayrıca orman yangınlarıyla bağlantılı olduklarından şüphelenilen 60'tan fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında 131 kişinin hayatını kaybettiği, 300 kişinin de kayıp olduğunun tahmin edildiği açıklanmıştı.

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