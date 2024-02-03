İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2024 Cumartesi / 24 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4961
  • EURO
    32,9738
  • ALTIN
    1996.19
  • BIST100
    8665.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Şili'de orman yangınları! OHAL ilan edildi

Şili'nin orta ve güney kesiminde çıkan orman yangınlarında 10 kişi hayatını kaybetti. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini duyurdu.

IHA3 Şubat 2024 Cumartesi 11:47 - Güncelleme:
Şili'de orman yangınları! OHAL ilan edildi
ABONE OL

Güney Amerika ülkesi Şili'nin farklı noktalarında orman yangınları çıktı. Vina del Mar ve Valparaiso kentinde yoğunlaşan yangınlarla mücadele için çok sayıda itfaiye ekibi görevlendirildi. Alevler yerleşim yerlerine sıçrarken, Valparaiso eyalet yönetimi yangınlarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Başkentin güneybatısındaki Estrella ve Navidad kasabalarında çıkan yangınlarda ise 30 civarında ev kül oldu. Ulusal Ormancılık Kurumu (CONAF) ise sadece Valparaiso'da 7 bin hektarlık alanın küle döndüğü belirtti. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlarla mücadele etmek için olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.