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Dünya

Şili'de yangın faciası! 19 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında 19 kişi hayatını kaybetti.

AA3 Şubat 2024 Cumartesi 23:02 - Güncelleme:
Şili'de yangın faciası! 19 kişi hayatını kaybetti
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Şilili yetkililerin açıklamasına göre, kıyı kentleri Valparaiso ve Vina del Mar'ın birçok bölgesinde çok sayıda yangın meydana geldi.

Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, çıkan yangınlar üzerine düzenlediği basın toplantısında, ölü sayısının daha da artabileceğini belirterek, "Ölüm sayısı sürekli değişiyor, şu ana kadar 19 kişi yaşamını yitirdi. Başka bölgelerde de ölenler olabilir." ifadesini kullandı.

Bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini vurgulayan, Toha, şimdiye kadar 43 bin hektarın kül olduğunu kaydetti.

Devlet Başkanı Gabriel Boric, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini belirterek, "Yangınlara müdahale etmesi için tüm ekiplerimizi ülkenin orta ve güney kesimlerine yönlendirdik." ifadesini kullandı.

Bir başka paylaşımın da da Boric, orman yangınlarıyla mücadelede tüm teknik ve insan kaynağına sahip olduklarını belirterek, felaketten etkilenenleri yalnız bırakmayacaklarını kaydetti.

Yangınların Concon, Quintero ve Maitencillo şehirlerine doğru hızla yayıldığı bilgisi paylaşıldı.

Şili basınında çıkan haberlerde, Valparaiso kentine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda da yangın çıktığı bildirildi.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

Şili'de, şubat 2023'de çıkan orman yangınları sonucu 27 kişi yaşamını yitirmişti.

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