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Dünya

Şili'de yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi.

AA4 Şubat 2024 Pazar 11:15 - Güncelleme:
Şili'de yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi
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CNN'in haberine göre, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yaptığı açıklamada, koşullar göz önüne alındığında yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının artacağını söyledi.

Yangınlardan etkilenen bölgelere askeri birliklerin konuşlandırılacağını ifade eden Boric, ihtiyaç olan tüm kaynakların hazır bulundurulacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Carolina Toha da itfaiyecilerin yaklaşık 40 yangını kontrol altına aldığını, 29 orman yangıyla ise mücadeleyi sürdürdüğünü kaydetti.

Şilili yetkililer, orman yangınlarının Valparaiso ile Marga Marga bölgelerinde devam ettiği bilgisini paylaşarak, ölü sayısının 51'e çıktığını bildirdi.

Yetkililer, Valparaiso'daki orman yangınlarında yaklaşık 1100 evin hasar gördüğünü aktardı.

Şili basınında çıkan haberde, Valparaiso kentine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda da yangın çıktığı belirtilmişti.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurmuştu.

Devlet Başkanı Boric, X sosyal medya hesabından, orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Toha da bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini açıklamıştı.

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