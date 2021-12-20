Şili'de zafer Gabriel Boric'in oldu

AA 20 Aralık 2021 Pazartesi 06:39 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 06:40

Şili Seçim Servisi (Servel) verilerine göre, sandıkların yüzde 99,9'u açıldı ve "İtibarı Destekliyorum" ittifakının adayı sol görüşlü Gabriel Boric yüzde 55,87, Cumhuriyetçi Partinin sağ görüşlü adayı Jose Antonio Kast ise yüzde 44,13 oy aldı.

Boric, Twitter hesabından, "Biz birliğiz. Biz umuduz. Birlikte olduğumuzda daha fazlayız. Devam ediyoruz!" paylaşımını yaptı.

- "TÜM SAYGIMIZI HAK EDİYOR, GAYET İYİ KAZANDI"

Seçimi kaybeden Kast da sosyal medya hesabından Boric'i tebrik ettiğini duyurdu ve yapıcı iş birliğine devam edeceği mesajını verdi.

Kast, destekçilerine yaptığı konuşmada, kendisine oy verenlere teşekkür etti ve "Hepimiz Şili gibi büyük bir davanın sadece küçük hizmetkarlarıyız. Bu dava, hepimizi her birimizi çağırıyor." dedi.

Boric'in seçimleri kazanmasına ilişkin Kast, "Tüm saygımızı hak ediyor, gayet iyi kazandı. Birçok Şilili ona güvendi ve çok iyi bir hükümet kurmasını umuyoruz." diye konuştu.

Birlik çağrısı yapan Kast, "Elimizden geldiğince, meşru farklılıklarımızla ülkeye katkı sağlamak istiyoruz. Hep birlikte Şili halkının birliğini sağlamamız gerekiyor." dedi.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera da seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı açıklamada Boric'i tebrik etti.

- KATILIMIN EN YÜKSEK OLDUĞU SEÇİM

Görevi 11 Mart 2022'de devralacak olan 35 yaşındaki Boric, Şili'nin seçilen en genç devlet başkanı unvanına sahip oldu.

Ayrıca Şili'de 2012'de oy kullanmanın zorunlu olmaktan çıkarılmasının ardından bu seçimde, yüzde 55,6 ile en yüksek katılım kaydedildi.

Boric, ilk turda yüzde 25,8 oy alarak yüzde 27,9 oy kazanan Kast'ın ardından ikinci olmuştu. İlk turda katılım yüzde 47'de kalmıştı.

Boric'in destekçilerine zafer konuşması yapması bekleniyor.

ŞİLİ'DE DEVLET BAŞKANI SEÇİLEN GABRİEL BORİC HERKES İÇİN ÇALIŞMA SÖZÜ VERDİ

Şili'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini kazanan Gabriel Boric, siyasi kesimlere birlik çağrısında bulundu, tüm Şili halkı için çalışma sözü verdi.

Boric, başkent Santiago'da hazırlanan sahnede binlerce destekçisine yaptığı zafer konuşmasında, tüm Şili halkı için çalışacağını söyleyerek halka ve adaylara seçime katıldıkları için teşekkür etti.

Devlet başkanlığı görevini herkes için devralacağını vurgulayan Boric, "Sadece dört duvar arasından yönetmeyeceğim, bizi veya diğer alternatifleri seçen tüm Şilililer için Devlet Başkanı olacağım." dedi.

Zor zamanların geleceğini belirten Boric, "Ülkemizin son yüz yılda yaşadığı en kötü salgının sosyal, ekonomik ve sağlık alanındaki sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağız. Zor olacak, buna şüphe yok ancak tarihimizden ders alarak kısa ama sağlam adımlarla ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Boric, sağlık, emeklilik, eğitim gibi alanlarda yapılacaklara değinerek şunları kaydetti:

"Bu noktaya kadar basit birkaç kelimeyle anlatılabilecek bir hükümet projesiyle geldik; kimseyi geride bırakmadan Şili'nin talep ettiği yeniliklerle sorumlu bir şekilde ilerlemek. Bu ekonomik olarak büyümek, bazılarının tüketim malı olarak gördükleri şeyleri sosyal haklara dönüştürmek, daha huzurlu ve güvenli bir hayatı garanti etmek, herkesin, özellikle de kadınların özgürlüklerini derinleştirmek."

- "AİLENİZİN YAŞAM KALİTESİ İÇİN ÇALIŞAN BİR BAŞKAN OLACAĞIM"

Boric, ülkedeki siyasi kesimlere birlik mesajı vererek "Şili'nin geleceğinin hepimizi aynı tarafta görmeye ihtiyacı var o da halkın tarafı. Hükümetime başlamak için onların desteğinden, fikirlerinden ve tekliflerinden faydalanmayı umuyorum." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı seçilerek aldığı sorumluluğa dikkati çeken Boric, "Demokrasiye sahip çıkan, onu tehlikeye atmayan, konuştuğundan çok dinleyen, birlik olmanın yollarını arayan, halkın ihtiyaçlarını gözeten, imtiyazlarla mücadele eden ve her gün ailenizin yaşam kalitesi için çalışan bir başkan olacağım." ifadelerini kullandı.

- GABRİEL BORİC KİMDİR?

İkinci tur devlet başkanlığı seçimini yüzde 55'den fazla oy alarak Şili'de seçilen en genç devlet başkanı unvanını elde eden 35 yaşındaki Gabriel Boric, ülkenin güneyindeki Şili Patagonyası bölgesinde bulunan Punta Arenas şehrinde 1986'da doğdu.

Şili Üniversitesinde Hukuk Fakültesini bitiren Boric, 2011-2012'deki eğitim sistemine karşı düzenlenen öğrenci protestolarında önemli bir rolü olan öğrenci grubu lideri olarak tanındı. Boric, 2014'ten bu yana milletvekilliği görevi yürütüyor.

Boric'in 11 Mart 2022'de düzenlenecek törenle Devlet Başkanı olarak göreve başlaması bekleniyor.

LATİN AMERİKALI LİDERLER ŞİLİ'DE SEÇİMİ KAZANAN BORİC'İ KUTLADI

Latin Amerika ülkelerinin liderleri, Şili'de devlet başkanlığı seçimini kazanan Gabriel Boric'i tebrik etti.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Boric'i tebrik ederek "Ülkelerimizi birleştiren kardeşlik bağlarını güçlendirme ve Latin Amerika'daki eşitsizliği sona erdirmek için bölge ile birlikte çalışma sözüne bağlı kalmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, sosyal medya hesabından Boric'i tebrik etti ve iki ülke arasındaki kardeşliğe değinerek ülkesiyle Şili arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirtti.

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, Twitter hesabından "Zafer için tebrikler sevgili arkadaşım Boric! Elde ettiğin zafer, Şili halkının zaferidir ve özgürlük, barış, adalet ve saygınlıkla yaşamak isteyen Latin Amerika halkları olarak bu zaferi paylaşıyoruz. Uluslarımızın birliği için mücadele etmeyi sürdürelim." paylaşımını yaptı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabında, Boric'i tebrik etti ve "Büyük demokrasi günü, yaşa Şili!" ifadelerine yer verdi.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso da Boric'i seçen Şili halkına selam göndererek yeni devlet başkanına halkının refahı için yönetiminde başarılar diledi.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou, Boric'i tebrik ederek başarılar diledi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şili halkının zaferi olan Boric'in seçim zaferini selamlıyoruz. Latin Amerika demokrasisi birliğe, saygıya ve özellikle halklarımızın iradesine dayanarak güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter hesabındaki paylaşımında, Boric'i tebrik ederek "Şili'den harika bir haber var." ifadesini kullandı.

Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada da Boric'i Twitter'dan kutlayarak "Şili'nin seçilmiş başkanını ve kardeş Şili halkının demokratik faaliyetlerini en içten şekilde kutluyorum. Şili halkının mutluluğu için en doğru istikamette gitmenizi temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Boric'in tarihi bir seçim zaferi kazandığına dikkati çekerek "Samimi tebrikler, Gabriel Boric. Her iki halkın ve hükümetler arasındaki ikili ilişkileri ve iş birliğini genişletme kararlılığını destekliyoruz." ifadesine yer verdi.