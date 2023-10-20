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Dünya

Şili'den İsrail'e tepki: 10 günden fazladır soykırım yapılıyor

Şili'de İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılara yönelik protesto düzenlendi. Göstericiler, 'Buradayız çünkü İsrail Büyükelçiliği 10 günden fazla bir süredir eşi görülmemiş bir soykırım yapan devleti temsil ediyor.' dedi.

AA20 Ekim 2023 Cuma 09:58 - Güncelleme:
Şili'den İsrail'e tepki: 10 günden fazladır soykırım yapılıyor
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İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları 14. gününe girerken Şili'nin başkenti Santiago'da bulunan İsrail Büyükelçiliği önüne gelen bir grup protestocu, Filistin'le dayanışma gösterisi düzenleyerek İsrail aleyhine sloganlar attı.

Protestoculardan Charinga İsrail'in Filistin'e saldırılarına yönelik şunları söyledi:

"Dünyanın bu saldırılara tepki gösterme ve sesini yükseltme zamanı. Filistinliler, barışı hak ediyor. Onların da yaşama hakkı var."

Göstericilerden Macarena Chahuan da İsrail'in dünyada eşi benzeri görülmemiş bir soykırım yaptığını şu sözlerle ifade etti:

"Buradayız çünkü İsrail Büyükelçiliği 10 günden fazla bir süredir eşi görülmemiş bir soykırım yapan devleti temsil ediyor."

Göstericilerden Gianina Squartini ise Gazze'de yaşanan katliam duruncaya kadar protestolarını devam ettireceklerini şöyle vurguladı:

"Bu ölümler ve katliam duruncaya kadar, İsrail bunu fark edinceye kadar eylemlerimiz devam edecek."

Gösteride çocukların ellerini kana boyamaları dikkat çekti.

  • Şili
  • İsrail-Filistin
  • protesto

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