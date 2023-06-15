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Dünya

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Türkiye ile yakın ilişiklere sahibiz

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Türkiye ile ticari ilişkilere oldukça önem verdiklerini belirterek, “Türkiye ile yakın ilişiklere sahibiz ve gelecekte de bu ilişkinin devam edeceğinden eminim.” dedi.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 15:25 - Güncelleme:
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Türkiye ile yakın ilişiklere sahibiz
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Siluanov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Türkiye'nin, Rusya'nın ticari ve ekonomik ortağı olduğunu vurgulayan Siluanov, "Sadece ülkemize değil tüm dünyada uygulanan ekonomik kısıtlamalarda Türkiye'nin ne kadar mücadeleci olduğunu gördük." ifadesini kullandı.

Rusya ile Türkiye ile ilişkilerin iyi bir düzeyde devam etmesini beklediğini anlatan Siluanov, "Türkiye ile yakın ilişiklere sahibiz ve gelecekte de bu ilişkinin devam edeceğinden eminim." dedi.

  • Anton Siluanov
  • Rusya
  • ticari ilişki

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