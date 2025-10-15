İSTANBUL 20°C / 13°C
Dünya

Silva: Sorunum İsrail'le değil Netanyahu'yla

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail ile değil Netanyahu hükümetiyle sorunları olduğunu bildirdi.

AA15 Ekim 2025 Çarşamba 06:47 - Güncelleme:
Silva: Sorunum İsrail'le değil Netanyahu'yla
ABONE OL

İtalya'nın başkenti Roma'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Lula da Silva, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasından memnuniyet duyduklarını ancak bunun kalıcı olup olmayacağının henüz netlik kazanmadığını ifade etti.

Lula da Silva, Gazze'deki saldırılarda 65 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesinden Netanyahu hükümetinin sorumlu olduğunu hatırlatarak, "İsrail ile bir sorunumuz yok. Netanyahu hükümetten ayrıldığı anda hiçbir sorun kalmayacak." diye konuştu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu hakkında devam eden yolsuzluk suçlamalarına değinerek, "Her ülkenin adaleti saygı görmelidir. İsrail'in adaletine de saygı duyulmalı. İnsanlığa yön verecek olanlar, Nazi mahkumlarının oluşturduğu bir kulüp değildir." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki İsrail saldırılarını hatırlatan Petro, "Gazze'de öldürülen 20 bin çocuk insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Bu suçların faili yargılanmalıdır, aksi takdirde insanlık barbarlığa sürüklenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

