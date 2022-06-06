Yunanistan saldırgan politikalarına her gün yenisini ekliyor. Başbakan Miçotakis, "Batı bizim arkamızda" dedi. Savunma Bakanı, ABD F-16'sıyla şantaja kalkıştı. Dışişleri Bakanı "12 milden vazgeçmeyiz" açıklaması yaptı.

EGE'DE Türk karasularında yer alan adaları uluslararası hukuka aykırı bir şekilde silahlandıran Atina yönetimi, Ege ve Akdeniz'de gerilimi tırmandırma peşinde. Başbakan Kriyakos Miçotakis, Türkiye'ye karşı NATO'nun ülkesini destekleyeceğini öne sürerken, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile Dışişleri Bakanı Dendias da gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu.

'NATO BİZİM ARKAMIZDA'

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Reuters haber ajansına konuştu, Türkiye ile yaşanan krize değindi. Miçotakis, Yunanistan'ın "Avrupa Birliği ve ABD gibi kendilerini destekleyen müttefiklere" sahip olduğunu vurgulayarak "NATO içindeki müttefiklerimiz de haklı olduğumuzu ve olaylara başka bir şekilde bakmanın mümkün olmadığını söylediğinde Türkiye şaşırmamalı" ifadelerini kullandı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Bence tavrını değiştirmek Türkiye'nin elinde. Saldırgan tutum izleyen taraf hiçbir zaman biz olmadık" dedi.

"KARASULARINI GENİŞLETME HAKKIMIZ SAKLI"

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yunanistan'da yayınlanan haftalık "Parapolitika" gazetesine bir demeç veren Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Yunanistan'ın, karasularını istediği zaman ve herhangi bir bölgede 12 mile genişletme hakkı vardır. Yunan egemenliğindeki diğer bölgelerde de aynı şeyi yapma hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Yunan Ta Nea gazetesi ise, Genelkurmay Başkanlığı'nın, 2020 yazında Doğu Akdeniz'deki 'Oruç Reis' krizi sırasında hazırlanan askeri plan ve senaryoları gözden geçirdiğini ve bugüne adapte ettiğini yazdı. Türkiye'nin bir sismik araştırma gemisini göndermesi halinde, nasıl tepki vereceğine dair senaryo da bunlar arasında.

ABD UÇAĞININ ARKASINA SAKLANDILAR

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Manifesto gazetesine verdiği demeçte, F-16 konusunda Türkiye'yi tehdit etmeye çalıştı. Panagiotopoulos, Başbakan Miçotakis'in Türkiye'ye F-16 satışına karşı yaptığı lobi faaliyetini devam ettirerek, ABD'de Türkiye'nin F-16'ları almasına giden yolun "uzun ve belirsiz" olduğundan bahsettiğini söyledi.