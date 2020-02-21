21 Şubat 2020 Cuma08:08 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 08:30

Fransa, Müslümanlara ve Türkiye’ye yönelik faşizan adımlar atıyor. Türkçe eğitimi hedef tahtasına koyan Fransa, şimdi de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin ülkedeki ataşeliklerinin hesaplarını kapattı. Macron yönetimi, Ramazan’da Fransa’ya giden imamların sayısının da azaltılacağını duyurmuştu

TBMM Yurt Dışı Türkler Alt Komisyonu’na bilgi veren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Fransa’nın başkenti Paris ve Bordeaux şehrindeki ataşelik banka hesaplarının kapatıldığını açıkladı. Ataşeliklere ayrıca, Fransa içindeki bankalarda başka hesap açılmasına izin verilmediği belirtildi.

İMAMLARA ENGELLEME

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi, imamlarla ilgili adımıyla da tepki çekti. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yurt dışından imamların 2024 yılı itibarıyla ülkeye giremeyeceğini açıkladı. Castaner, bu konuda Türkiye, Fas ve Cezayir’e bilgi verdiğini dile getirdi. Ayrıca, Ramazan ayında Fransa’ya giden imamların sayısının da bu yıl itibarıyla azaltılacağı belirtildi. Özellikle Türkiye’den, din görevlisi gönderilmesinin artık sonlandırılması gerektiği savunuldu.

(Yeni Şafak)