20 Şubat 2020 Perşembe07:52 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 07:52

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Eylül 2020 itibarıyla Fransa genelinde okullardaki yabancı dil ve kültür dersleri iptal edilecek" dedi.

Mulhouse kentinde faaliyet gösteren dernek yöneticileriyle görüşen Macron'un hedefinde özellikle Türkiye ve Türkçe olması dikkat çekti. Macron, "Fransa genelinde Eylül 2020 itibarıyla okullardaki yabancı dil ve kültür dersleri iptal edilecek" dedi. Bu tarihten itibaren anlaşmaya varılan ülkelerle yeni sisteme geçileceğini dile getiren Macron, "Türkiye ile bir anlaşmaya varılamazsa ve yeni sistemi kabul etmezse tüm derslere son vereceğiz" diye konuştu. Macron, ülkedeki okullarda 80 bin öğrenciye "ana dil ve kültürü eğitimi" (ELCO) kapsamında yabancı dil derslerin verildiğini belirterek, "Fransa Cumhurbaşkanı olarak cumhuriyetin okullarında devletin kontrol sağlayamadığı derslerin verilmesi beni rahatsız ediyor. Müfredat konusunda bir kontrol sağlayamıyoruz ve bu bir sorun" iddiasında bulundu.

DERSLERE MÜDAHALE

Bu derslerin bitirilmesi için Tunus, Türkiye, Fas ile aylardır müzakere yapıldığını aktaran Macron, "Bu dersleri veren öğretmenler kontrole tabi tutulacak. Bu öğretmenler Fransızca konuşmalı, yasalara uymalı ve ders müfredatı kontrol edilecek" dedi. Fransa'da ana dil ve kültürü eğitimi veren 8 ülke ile bu sisteme geçiş konusunda anlaştıklarını dile getiren Macron ancak bu konuda Türkiye ile anlaşamadığını ileri sürdü. Macron, bu durumda Türkçe derslerini kendilerinin sağlayacakları tehdidinde bulundu.

FRANSIZ OLMALARINI İSTİYORUM

Macron, "Fransa'da yaşayan Türkler benim gözümde Fransızlar. Onların Fransız olmalarını istiyorum. Onların Fransızların sahip olduğu haklara sahip olmasını istiyorum ancak Fransızlar gibi aynı yasalara tabiler. Türkiye'nin yasaları burada geçerli olamaz" değerlendirmesinde bulundu. Fransız liderin sözleri, amaç Türkleri asimile etmek mi sorusuna sebep oldu.

CAMİ VE İMAMLAR SIRADA

Macron, Türkçe'yi hedef alan sözlerinden sonra sözü cami ve imamlara getirdi. Macron, "Biz özellikle okullarda ve camilerdeki yabancıların müdahaleleri ile mücadele etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu. "Ülkedeki ibadet yerlerine (camilerin) yabancılar tarafından sağlanan finansman daha iyi kontrol edilmeli. Paranın nereden ve kimden geldiği ve ne için kullanılacağı bilinmeli. Bununla ilgili yasa çıkarılacak" ifadesini kullanan Macron, Türkiye, Cezayir ve Fas'tan Fransa'ya gelen imamların sayısının 300 olduğunu, bu uygulamadan vazgeçeceklerini kaydetti. Macron, imamların da Fransa'da yetişmesi ve Fransızca bilmeleri gerektiğini belirtti.

(Yeni Şafak)