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Dünya

Şimdiden konuşulmaya başlandı! Yunanistan'dan ‘Türkiye ile önemli bir kavşaktayız' itirafı

8 Kasım'da Yunanistan'a gitmeyi planlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Atina ziyareti Yunanistan'da gündem oldu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile kritik bir yol ayrımında olduklarını söyledi.

Star Gazetesi18 Ekim 2024 Cuma 17:09 - Güncelleme:
Şimdiden konuşulmaya başlandı! Yunanistan'dan ‘Türkiye ile önemli bir kavşaktayız' itirafı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 8 Kasım'da Atina'ya düzenleyeceği ziyaret Yunanistan'da şimdiden konuşulmaya başlandı. Yunan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Ankara ile kritik bir yol ayrımında olduklarını söyledi. Olumlu atmosferin sürmesini hedeflediklerini ancak Yunanistan'ın temel ulusal çıkarlarının müzakere konusu olmadığını belirtti. 12 mil hakkından da asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

BAKAN FİDAN YUNANİSTAN'A GİDECEK

Ankara-Atina hattında olumlu atmosferin sürmesi hedefleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu kapsamda 8 Kasım'da Yunanistan'a gidecek, temaslarda bulunacak.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ise o görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. Kritik bir yol ayrımında olduklarını söyledi. ERT Radyosuna konuşan Yunan bakan, Türkiye ile ilişkilere değindi. İlişkilerde temkinli bir ilerleme kaydedildiğini belirtti. Yunanistan'ın temel ulusal çıkarlarının müzakere konusu olmadığını tekrarladı.

"TÜRKİYE İLE ÖNEMLİ BİR KAVŞAKTAYIZ"

İki ülke önce güven artırıcı adımlar atıyor. Yaşanacak olası krizlerin riskini azaltmak istiyor. Yerapetritis de buna vurgu yaptı.

Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge konusunda daha kapsamlı görüşmelere başlamak için bir çerçeve oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Ancak kritik bir yol ayrımında olduklarını da sözlerine ekledi. 12 milden asla vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Yunan Bakan Yerapetritis, "Yunanistan her zamankinden daha güçlü ve güçlü olduğunuzda çok daha güçlü terimlerle konuşursunuz. Türkiye ile önemli bir kavşaktayız" dedi.

TÜRKİYE SAVAŞ SEBEBİ SAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ankara da sorunun uluslararası hukukla çözüleceğini her fırsatta vurguluyor. Ancak Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma girişimlerine de karşı olduğunun altını çiziyor. Türkiye 1976'da bu kararı savaş sebebi sayacağını açıkladı. Atina bu açıklamalarıyla zaman zaman bölgede tansiyonu yükseltiyor. Atina'nın karasularını 12 deniz miline çıkarması Ege'de çıkar dengelerini Türkiye'nin aleyhine neden olacak.

Atina'nın bu ısrarını sebebi Türkiye'yi doğu Akdeniz'de dar bir deniz alanına sıkıştırarak bölgedeki zengin enerji kaynaklarından mahrum etmek. Türkiye ise her fırsatta bu adımın karşısında olduklarını vurguluyor.

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