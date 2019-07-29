Müslüman avukatlar, ABD hapishanelerinde bulunan Müslümanlarla ilgili şu ana kadar hazırlanmış en kapsamlı raporu tamamladı. Buna göre, ABD nüfusunun yüzde 1’ini oluşturan Müslümanların ABD hapishanelerindeki oranının yüzde 9’ları bulduğu öğrenildi.

KİMİSİ ÖZGÜR, KİMİSİ ÇOK SAYIDA ZORLUKLA KARŞI KARŞIYA

Forum USA’da yer alan habere göre, söz konusu raporda, bazı hapishanelerdeki Müslümanların inançlarının gereklerini yerine getirebildikleri, bazılarında ise birçok zorlukla karşılaşıldığı aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan rapor yazarı Yusuf Saei, “Mahkumların dini tercihleriyle ilgili geniş kapsamlı bir rapor hazırlamak son derece önemli ve eşsiz.” diye konuştu.

ABD’nin bütün eyaletlerinden “dini tercih verilerini” isteyen Müslüman avukatlar, bu raporu 34 eyaletten ve başkent Vaşington’dan aldığı kayıtlara dayandırdılar. Bu kapsamda, raporda federal hapishanelere ilişkin veriler değil, sadece eyalet hapishanelerinde bulunan Müslüman nüfus ele alındı.

ARTAN MÜSLÜMAN NÜFUSA GÖRE HAREKET EDİLMİYOR

ABD nüfusunun yüzde 1’ine tekabül eden Müslüman nüfusun hapishanelerdeki oranının yüzde 9’lara ulaşmasına rağmen, cezaevi yetkililerinin artan Müslüman nüfusa göre hareket etmediği ve çok sayıda hapishaneye helal et, dua kitabı ya da seccade alınmadığı bilgisi de rapora yansıdı.

HAPİSHANELERDEKİ MÜSLÜMANLARIN YÜZDE 90’I HAPİSTE MÜSLÜMAN OLUYOR

Söz konusu raporda, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki hapishanelerde helal yemek programını geliştirmekten sorumlu Tarık Aquil’in görüşlerine de yer verildi.

Hapishanelerdeki Müslümanların yüzde 90’ının hapishanede geçirdikleri süre içerisinde Müslüman olduklarını anlatan Tarık Aquil, cezaevlerinde Müslümanların inançlarının gerekliliklerini yerine getirmelerine engel teşkil eden bazı kararların cehaletle, bazılarının ise maliyetlerle ilgili olduğunu savundu.