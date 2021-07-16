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Dünya

Simpsonlar 2014 yılında tahmin etti, sosyal medya sallandı

Virgin Galactic'in sahibi İngiliz iş insanı Richard Branson'un uzay seyahatinin 'Simpsonlar'ın 2014 yılında yayınlanan bir bölümde tasvir edildiği ortaya çıktı.

16 Temmuz 2021 Cuma 12:09 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 12:09
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Dünyaca ünlü çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor.

Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya çalkalandı.

11 Temmuz'da 70 yaşındaki milyarder Richard Branson'un uzay yolculuğu gündeme bomba gibi düşmüştü. Simpsons hayranları milyarderi yıllar önce benzer bir durumda çizgi filmde tasvir edildiğini ortaya çıkarttı.

'The Art of War' adlı 25. Sezon bölümünde, Richard Branson bir uzay gemisinde çok kısa bir süre yolcu olarak göründü.

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