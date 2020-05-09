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Dünya

Simpsonlar bu kez de ABD'deki katil arıları bildi!

Geleceği 27 kez bilen çizgi film olarak adlandırılan Simpsonlar'ın bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesine bir yenisi daha eklendi. Dizi bu kez katil arıları önceden bildiği iddiasıyla gündeme geldi.

DHA09 Mayıs 2020 Cumartesi 10:44 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 10:44
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Gelecekteki olayları önceden tahmin ettiği iddialarıyla gündeme gelen Simpsonlar adlı animasyon dizisinde bu sefer de Amerika’da ortaya çıkan “Vespa mandarinia” adı verilen Asya kökenli dev eşek arılarını gösteren bir bölümün yer aldığı iddia edildi. Söz konusu bölümde bal arılarının 3 katı büyüklüğündeki 5 santimetre boyutundaki arılar ABD’ye geldikten sonra paniğe yol açıyor. Dizinin bir bölümünde kasaba halkının bir araya toplanarak dizi karakteri Dr. Hibbert’dan ‘bir hastalığa çare bulmasını’ istediği görülüyor ve doktor tek çarenin yatak istirahatı olduğunu söylüyor. Bunun üzerine halk panikle bir kamyonun içindeki kasada bulunan tehlikeli katil arıları yanlışlıkla serbest bırakıyor.

ABD'DE GÖRÜLDÜ, BOYU 5 CM

Bir Simpson hayranının sosyal medya hesabından yaptığı , 1993 yılında yayınlanan bölümde tıpkı bu bölüm bittiğinde devam ettiğimiz gibi, ondan neredeyse hiçbir şey öğrenmeyin ve sonra daha fazla aptalca olan bir şey yapmaya devam edin” açıklamasına dizi yazarı Bill Oakley “Aynen” diyerek cevap verdi. Washington Devlet Üniversitesi (WSU) araştırmacıları geçen günlerde ABD’de görülen, 5 santimetreye ulaşan boylarıyla dünyanın en büyük arısı olarak bilinen bu türün, bir insanı birkaç kez sokması halinde ölüme yol açabildiğini belirtmişti. Arıların bu türü, bu nedenle katil arılar olarak adlandırılıyor. “Katil eşekarısı” lakaplı arıların zehirleri Doğu Asya'da yaşayan yerli halktan yılda yaklaşık 50 kişiyi öldürebiliyor.

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