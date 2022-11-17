İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2022 Perşembe / 23 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,622
  • EURO
    19,3508
  • ALTIN
    1057.32
  • BIST100
    4469.28
Dünya

Simpsonlar yine bildi: Trump...

ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar bir kehanete daha imza attı. Simpsonlar'ın 2024 yılında yapılacak seçimler için aday olan Trump'ın adaylığını 2015 yılında öngördüğü ortaya çıktı

NTV17 Kasım 2022 Perşembe 10:12 - Güncelleme:
Simpsonlar yine bildi: Trump...
ABONE OL

Simpsonlar (The Simpsons) senaristlerinden Al Jean, dizinin Trump'ın 2024 yılında yapılacak seçimler için adaylığını 2015 yılında öngördüğünü ortaya çıkardı.

2024 yılında yapılacak seçimlere adaylığını erken açıklayan ABD eski başkanı Donald Trump'ın düzenlediği etkinlik sonrasında dikkat çekici bir detayı dizinin yapımcısı ve yazarı Al Jean paylaştı.

Jean, çizgi dizide Trump'ın 2024 yılı için adaylığının 2015 yılında yayınlanan bir bölümde öngörüldüğünü bir görselle hatırlattı. O bölümden bir ekran görüntüsü paylaşan Jean'in mesajı çizgi dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Jean'in paylaştığı görüntüde dizinin ana karakterlerinden Homer Simpson uçarken görülüyor ve arka planda da bir tabela üzerinde, "Trump 2024" yazıyor.

2000 yılında yapılan bir bölümünde ise Trump'ın ABD başkanı olacağı işaret ediliyordu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.