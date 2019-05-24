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ABD'de 2 Demokrat aday adayı kripto para bağışı kabul ediyor

ABD 2020 Başkanlık seçimleri Demokrat parti aday adayı Kaliforniya Temsilcisi Eric Swalwell, adaylık kampanyası kapsamında kripto para bağışları kabul edeceğini açıkladı.

  • DHA
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Swalwell´in kampanyası kapsamında Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Ethereum ve Stellar bağışlarını kabul eden blockchain ödeme şirketi The White Company ile çalıştığı belirtilirken, bağışlar kapsamında ayrıca şirketin Stellar blockchaininde kullanılan kendi stablecoini WSD ile yapılacak bağışların da kabul edileceği belirtildi. Kripto para bağış sayfasında yer alan videoda Swalwell, şu değerlendirmeyi yaptı:
 
"Eğer izin verirsek, blockchain dünyayı değiştirebilir. Bu teknolojinin riskleri var mı? Tabi ki. İşte bu yüzden bu tür sistemleri müdahale ve kötüye kullanımın önlenmesi için uzmanların görüşlerini de alarak tekrar tekrar test etmeli ve izlemeliyiz. Şeffaflık ve sorumluluk ilkeleriyle halkın güvenini sağlamak için bunu yapabiliriz. Hükümetin yeni teknolojileri takip etmesi gerekiyor çünkü zaman değişiyor. Yeni gelişmeleri öğrenmeli ve kabul etmeliyiz."
 
Swalwell´in söz konusu kararı, bir diğer Demokrat aday olan Andrew Yang´in kampanyasına kripto para birimleri üzerinden bağış kabul edeceğini açıklamasının ardından geldi. Yaklaşık bir yıldır kripto para bağışlarını kabul eden Yang, geçen hafta New York´ta düzenlenen kripto para konferansı Consensus´ta "Blockchainin geleceğimizin büyük bir parçası olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Beyaz Saray´a kabul edilirsem, kripto para topluluğu olarak oldukça eğleneceğiz" demişti.
 
Yang´in "kripto para adayı" ünü hakkında Yahoo Finance´e yaptığı açıklamada Swalwell de "Başka adayların da kampanyalarında yenilikçi teknolojiler kullandığını görmek güzel. Çalışma şeklimize yeni teknolojilerin entegre edilmesini uzun bir süredir destekliyorum" dedi.

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