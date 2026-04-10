  • Şin-Bet direktöründen Yahudi terörünü aklama çabası: Zulmün adı ''pürüz'' oldu
Dünya

Şin-Bet direktöründen Yahudi terörünü aklama çabası: Zulmün adı ''pürüz'' oldu

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Direktörü David Zini'nin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını 'Yahudi terörü' olarak tanımlamadığı ve bu olayları yalnızca 'pürüz' şeklinde nitelendirdiği ortaya çıktı. Haaretz gazetesinin aktardığı iç verilere göre saldırılarda ciddi artış yaşanırken, Zini konuyu düşük öncelikli bir madde haline getirdi.

AA10 Nisan 2026 Cuma 12:20
Şin-Bet direktöründen Yahudi terörünü aklama çabası: Zulmün adı ''pürüz'' oldu
İsrail'in iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in başındaki isim David Zini hakkında çarpıcı iddialar gün yüzüne çıktı. Haaretz gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Zini, Filistinlilere yönelik artan Yahudi şiddetini bilinçli olarak önemsizleştirdi ve teşkilatın gündeminde geri plana itti. Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1139 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılar, bu iddiaları daha da ağırlaştırdı.

YAHUDİ TERÖRÜNÜN ADI "PÜRÜZ" OLDU

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre güvenlik kaynakları, Şin-Bet'in iç görüşmelerinde sunulan 2026 yılına ait verilerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarında ciddi bir artış olduğunu göstermesine rağmen, Zini'nin "Yahudi terörünü Şin Bet'in düşük öncelikli bir maddesi haline getirdiğini" belirtti.

Zini, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve aşırı sağcı grupların Filistinlilere yönelik saldırılarını önemsiz görürken, Filistin halkına yönelik saldırıları "Yahudi terörü" şeklinde nitelendirmiyor ve bunların pürüz olduğunu vurguluyor.

İSRAİL ORDUSU SİLAHLI SALDIRILARA BİLE MÜDAHALE ETMİYOR

Kaynaklara göre İsrail ordusu, silahlı saldırılara hatta ordu bünyesindeki "Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşan bölge savunma askerleri" tarafından öldürülen Filistinli vakalarına karşı bile harekete geçmiyor.

Son olarak kaynaklar, Zini döneminde işgal altındaki Batı Şeria'da kontrolün kaybedildiğini, bunun sonucunda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının, Filistinli ölümlerini ve mülke verilen zararları ciddi boyutta artırdığını kaydediyor.

Gazete ayrıca Şin Bet'in konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığını aktardı.

EKİM 2023'TEN BU YANA BATI ŞERİA'DA AĞIR BİLANÇO

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 1139 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı, 22 bine yakın kişinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.

  • Şin-Bet
  • David Zini
  • Yahudi terörü
  • Batı Şeria
  • Filistin saldırıları

