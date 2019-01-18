Singapur F-35'i seçti

Singapur Savunma Bakanlığı, Singapur Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri (RSAF) ve Savunma Bilim ve Teknoloji Ajansı (DSTA), F-16'larının yerini alacak yeni nesil savaş uçaklarını seçmek için başlattıkları teknik değerlendirmelerin tamamlandığını ve beşinci nesil F-35 savaş uçağında karar kılındığını açıkladı.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Teknik değerlendirmenin yanı sıra RSAF’ın bir F-35 filosu edinmeden önce bu uçağın yeteneklerinin ve uygunluğunun tam olarak değerlendirilmesi için az sayıda F-35 satın alması gerektiği sonucuna varıldı." denildi.

Singapur Savunma Bakanı Eng Hen, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "F-16'larımızın 2030'dan sonra emekli olması gerekecek. DSTA ve RSAF'ın teknik değerlendirmelerini tamamladıkları ve F-35'in en uygun savaş uçağı olduğuna karar verdikleri için mutluyuz. Tam bir filoya karar vermeden önce birkaç F-35 tedarik edeceğiz. Singapur'un F-35 edinme kararını onaylamadan önce ABD'deki ilgili taraflarla alımın detaylarını görüşeceğiz." dedi.