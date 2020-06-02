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Dünya

Singapur'da 544 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Singapur'da son 24 saatte 544 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

AA02 Haziran 2020 Salı 13:04 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 13:04
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Channel News Asia'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 544 Kovid-19 vakasına rastlandığı ve tespit edilen toplam vaka sayısının 35 bin 836'ya ulaştığı belirtildi.

Singapur'da kreşler, gündüz bakımevleri, üretim ve lojistik şirketleri, kuaförler, oto servisleri ve kitapçılar bugün itibarıyla açıldı.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi.

- FİLİPİNLER'DE 359 YENİ VAKA SAPTANDI

Philstar'daki habere göre, Filipinler'de son bir günde 359 Kovid-19 vakasına rastlandı ve toplam vaka sayısı 19 bine yaklaştı.

Filipinler'de 6 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 966 oldu.

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