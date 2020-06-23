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Dünya

Singapur'da erken genel seçim 10 Temmuz'da yapılacak

Singapur'da Devlet Başkanı Halime Yakub, Başbakan Lee Hsien Loong'un erken seçim çağrısı üzerine parlamentoyu feshetti.

AA23 Haziran 2020 Salı 15:36 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 15:37
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Strait Times'ın haberinde, Yakub'un parlamentoyu feshetmesinin ardından erken genel seçimin 10 Temmuz'da yapılacağı, adayların gelecek salı açıklanacağı belirtildi.

Singapur'da 93 sandalyeli meclis için yarışacak milletvekili adaylarının, seçim kampanyaları için en az 9 günleri olacak.

Singapur Başbakanı Lee, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen erken seçim çağrısı yapmıştı.

Lee, Kovid-19 salgınıyla ilgili işlerin kısmen yolunda olduğu bu dönemde erken seçim yapmanın yeni hükümete kesintisiz 5 yıllık görev süresi imkanı tanıyacağını söylemişti.

Singapur'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan birçok önlem günler önce kaldırılmıştı.

Kovid-19'dan 26 kişinin öldüğü ülkede vaka sayısı 42 bin 432.

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