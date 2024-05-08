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Dünya

Singapur'da F-16 düştü

Singapur'da F-16 savaş uçağı kalkış esnasında yaşanan bir sorun sonucu düştü, pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kurtuldu.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 11:37 - Güncelleme:
Singapur'da F-16 düştü
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Singapur Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Singapur Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağının kalkış sırasında sorun yaşadığı ifade edilerek, uçağın kısa bir süre sonra Tengah Hava Üssü'ne düştüğü bildirildi.

Pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğuna işaret edilen açıklamada, "Pilot başarıyla kurtuldu. Bilinci yerinde ve yürüyebiliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, pilota ilk yardımın yapıldığı ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Kazada başka yaralanan olmadığı bilgisi paylaşılan açıklamada, ülkede bu tarz kazaların son derece nadir yaşandığı kaydedildi.

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