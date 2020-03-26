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Dünya

Singapur ekonomisi ilk çeyrekte Kovid-19 etkisiyle yüzde 10,6 daraldı

Tüm dünyada ilk çeyrek büyüme verilerinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı ne kadar daralma olacağı merak edilirken, Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MTI), ülkede gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) ilk çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 ve bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 10,6 daraldığını açıkladı.

AA26 Mart 2020 Perşembe 10:48 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 10:48
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MTI tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgının önlenmesine yönelik tedbirlerin, inşaat ve hizmet sektörlerini etkilemesinden dolayı Singapur ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde 2019’un aynı çeyreğine göre yüzde 2,2 daraldığı belirtildi. 
Ekonomide ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,6 daralma yaşanırken, bu durum 2009’dan bu yana göre en kötü GSYH daralması olarak kayıtlara geçti.
MTI, bu yıl için GSYH büyüme tahminini "eksi 4-eksi 1" aralığına indirdi. MTI, Kovid-19 salgını nedeniyle şubat ayında büyüme tahminini aşağı yönlü revize etmişti. Açıklamada, GSYH'de bu yılki ikinci aşağı yönlü revizeye sebep olarak Kovid-19 salgınının artması ve yurt içi ve yurt dışındaki ekonomik bozulmalar gösterildi.
Singapur, ocak ayının ortasından bu yana dünya çapında 21 binden fazla insanın hayatına mal olan virüs salgınıyla mücadele ederken, MTI verileri, salgının ülkenin hizmet, inşaat ve imalat sektörüne ağır darbe indirdiğine işaret etti.
Mevsim etkilerinden arındırılmış GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, inşaat sektöründe bir önceki çeyreğe göre yüzde 22,9 ve hizmet sektörün de 15,9 daralma görüldü.
Ülkede, yeni tip koronavirüs vaka sayısı 631, ölüm sayısı 2 olarak açıklanmıştı

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