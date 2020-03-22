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Dünya

Singapur, Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlarını kapatıyor

Singapur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı.

AA22 Mart 2020 Pazar 16:39 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 16:39
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Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından sınırları kapatma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, yasağın salı günü başlayacağı ve bu tarihten itibaren ülkeye yapılacak kısa süreli turistik ziyaretlerin de geçici olarak durdurulacağı bilgisi paylaşıldı.

Yurt dışındaki Singapur vatandaşlarıyla uzun süreli oturma izni bulunanların ülkeye geri dönebileceği, bu kişilere 14 günlük karantina sürecinin uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kararın yurt dışı kaynaklı vaka riskinin düşürülmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Singapur'da şimdiye kadar 432 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirmişti.

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