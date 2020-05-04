Singapur'da koronavirüs vaka sayısı 18 bin 700'e yükseldi

AA 04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:46 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:46

Channel News Asia televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 573 vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 18 bin 778'e ulaştığını açıkladı.

Yeni vakalardan yalnızca 5'inin Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenler olduğu, geri kalanların çoğunun ise yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu kaydedildi.

Singapur'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirdi.

- KISITLAMALAR KADEMELİ ŞEKİLDE ESNETİLECEK



Sağlık Bakanı Gan Kim Yong, hafta sonu, Kovid-19 vaka sayısındaki günlük artışın düştüğünü ve bazı iş yerlerinin, 12 Mayıs itibarıyla kademeli olarak açılacağını duyurmuştu.

Yong, bu kapsamda, berberler, çamaşırhaneler, evcil hayvan malzemeleri satan iş yerleri ve bazı gıda perakendecilerinin bir aylık aranın ardından faaliyete devam edeceğini belirtmişti.

Kovid-19 kısıtlamalarının vakaların yeniden artmasını engellemek amacıyla tedbirli ve kademeli şekilde esnetileceğini bildiren Yong, öğrencilerin de küçük gruplar halinde eğitime başlayacağını kaydetmişti.

- "YABANCI İŞÇİ MİSAFİRHANELERİ" SALGININ ODAĞINDA



Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın, vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olmasıyla dikkati çekiyordu.

Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin erken uygulanmasının yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülerek kontrol altına alınması, salgının kitlesel yayılımını sınırlı kılmıştı.

Buna karşın yabancı işçiler arasında görülen vakalar, salgına yeni bir ivme kazandırmıştı.

Ülkede, 16 Nisan'dan bu yana yoğunlaşan günlük vaka sayısındaki artışın, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçiler arasında görüldüğü belirtilmişti.