Singapur'da Kovid-19 vakalarında yüzde 75 artış görüldü

The Straits Times'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 3-9 Aralık tarihlerinde yüzde 75 artışla, 32 bin yeni vakanın kaydedilmesiyle toplam 56 bin 43 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu belirtti.

Toplu alanlarda ve risk grubundaki kişilerin çevresinde maske takılmasını tavsiye eden Bakanlık, 19 Aralık'tan itibaren vakaların günlük açıklanacağını duyurdu.

Yatarak tedavi gören Kovid-19 hastaları için hastanelerdeki kapasitenin arttırılacağını belirten Singapur Sağlık Bakanlığı, geçen hafta, yılın en yüksek haftalık ortalamasıyla, toplam 23 Kovid-19 hastasının yoğun bakıma alındığını bildirdi.

Bakanlık ayrıca, turistlerin havalimanında maske kullanması ve gerektiğinde hastanelerden yararlanabilmek için seyahat sigortası yaptırmaları konusunda uyardı.