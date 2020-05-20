AA 20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:35 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:41

İnsan hakları örgütleri, karar üzerine dünya salgın korkusu yaşarken idam cezası peşine düşmenin "nefret uyandırıcı" olduğunu eleştirisinde bulundu.

Ada ülkesinde davaların büyük bölümü, 1 Haziran sonrasına ertelenmişti. Uyuşturucu ticaretine karşı sıfır tolerans politikasına sahip Singapur'da şu anda elzem olarak nitelendirilen davalara uzaktan bakılıyor.

Genasan'ın avukatı Peter Fernando, sadece hakim kararını açıklayacağından video konferans kullanımına itiraz etmeyen müvekkilinin kararı temyize götürmeyi planladığını aktardı.

Independent'in haberine göre, 2011'de bir uyuşturucu anlaşmasındaki rolünden ötürü yargılanan 37 yaşındaki Malezyalı Punithan Genasan hakkında Singapur Yüksek Mahkemesi'nin aldığı idam cezası kararı, Zoom uygulamasıyla bildirildi.