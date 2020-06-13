AA 13 Haziran 2020 Cumartesi 16:34 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 16:34

Channel News Asia'daki habere göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte görülen 347 yeni vaka ile ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 40 bin 197'ye yükseldiği belirtildi.



Yeni vakalardan yalnızca 5'inin Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenlerden olduğu, geri kalanın çoğunun yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu ifade edildi.



Singapur’da şimdiye kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 25 kişi yaşamını yitirdi.



Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Singapur'da şimdiye kadar yeni tip koronavirüs tespit edilen 28 bin 40 kişi iyileşirken, halen 12 bin 132 aktif vaka bulunuyor.



Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

- FİLİPİNLER'DE 607 KOVİD-19 VAKASI GÖRÜLDÜ



Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede bir günde 22 kişi hayatını kaybetti, 607 yeni vaka saptandı.



Toplam ölü sayısının 1074’e ulaştığı ülkede, toplam vaka sayısı ise 25 bin 392'ye çıktı.



Filipinler'de şimdiye kadar Kovid-19 bulaşan 5 bin 706 kişi de iyileşti.



- TOKYO’DA VAKA SAYISI 5 BİN 500 SINIRINDA



Japonya’da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 45 artışla 18 bin 166’ya, ölü sayısı 2 artarak 940’a yükseldi.



Başkent Tokyo metropolünde vaka sayısı son bir günde 24 artışla 5 bin 497’ye ulaştı.



Vakalar Osaka’da 1786’ya, Kanagawa’da 1406’ya, Hokkaido’da 1163’e, Saitama’da 1016’ya, Çiba’da 916’ya çıktı.

"Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un tespit edildiği kişi sayısı, dünya genelinde, 7 milyon 765 bin 877'ye ulaştı.

Dünya genelinde virüs nedeniyle 428 bin 753 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 983 bin 750 kişi iyileşti.