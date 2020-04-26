AA 26 Nisan 2020 Pazar 16:28 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 16:28

Channel News Asia televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 931 yeni Kovid-19 vakası saptandığını ve böylece Singapur'da şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısının 13 bin 624'e yükseldiğini açıkladı.



Yeni vakalardan 15'inin Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenler, diğerlerinin çoğunun ise yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu belirtildi.

Singapur'da 16 Nisan'dan bu yana yoğunlaşan günlük vaka artış sayılarının, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçilerden yayıldığı belirtilmişti.



Ülkede bugüne kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti.