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Dünya

Singapur'da yeni bir koronavirüs test kiti geliştirildi: Süreyi 4 saatten 2 saate indiriyor

Singapurlu bilim insanları, Kovid-19'u tespit eden yeni bir test kiti geliştirdi. Yeni test kitinin işlem süresini 4 saatten 2 saate indirdiği belirtildi.

AA19 Temmuz 2020 Pazar 15:06 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 15:06
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Strait Times'ın haberine göre, doğru standart polimeraz zincirleme reaksiyonu test kiti, işlem süresini 4 saatten 2 saate indiriyor, dolayısıyla daha hızlı sonuç veriyor.

"Resolute" adı verilen kitin, Singapur'da DSO Ulusal Laboratuvarları ile Bilim, Teknoloji ve Araştırma Ajansı (A*Star) tarafından geliştirildiği bildirildi.

Testlerin, temel bir laboratuvar düzeninde ve yeni işe başlamış teknisyenler tarafından yapılabileceği, teknisyenler için de virüse maruz kalma ihtimalinin azaldığı ve daha güvenli olduğu ifade edildi.

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