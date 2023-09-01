Singapur'da yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Singapur'un The Straits Times gazetesinin haberine göre, seçim yetkilisi Tan Meng Dui, yaptığı basın açıklamasında 9'uncu Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 66 yaşındaki eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Tharman'ın kazandığını açıkladı.

Sabah saatlerinde başlayan seçimlerde Tharman, Singapur Yatırım Kurumu (GIC) Müdürü Ng Kok Song ve Ulusal Ticaret Birliği Kongresi (NTUC) Gelir Müdürü Tan Kin Lian ile yarıştı.

Seçimin kesin olmayan ilk sonuçlarına göre, seçimi büyük bir farkla önde tamamlayan Tharman geçerli oyların yüzde 70,4'ünü, Ng Kok Song yaklaşık yüzde 16'sını, Tan Kin Lian ise yaklaşık yüzde 14'ünü aldı.

Basına konuşan Tharman, "halkın büyük desteğinden dolayı derin onur duyduğunu" vurgulayarak, "Bana ve temsil ettiğim şeylere verilen oy, Singapur'da güven oyudur. Birlikte ilerleyebileceğimiz bir geleceğe dair iyimserlik oyudur." dedi.

- 2,7 milyon Singapur vatandaşı sandık başına gitti

2,7 milyon Singapur vatandaşı, yeni cumhurbaşkanını seçmek için saat 08.00'de oy vermeye başlamıştı.

Seçimin galibi, gelecek 6 yıl boyunca Singapur'un dokuzuncu cumhurbaşkanı olarak görev yapacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde tüm ırklardan vatandaşlar aday olabiliyor ancak adaylık sürecinde hiçbir siyasi partiyle bağın bulunmaması gerekiyor.

Singapur Anayasası, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin mevcut cumhurbaşkanının görevinin sona ermesine 3 ay kala yapılmasını şart koşuyor.

Singapur'da ilk cumhurbaşkanı seçimi 28 Ağustos 1993'te düzenlenmişti.