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Dünya

Singapur'dan 'İran hava sahası' kararı

Singapur Havayolları'nın uçuşlarında İran hava sahasını kullanmayacağı ve alternatif rotalara başvuracağı belirtildi.

AA2 Ağustos 2024 Cuma 17:47 - Güncelleme:
Singapur'dan 'İran hava sahası' kararı
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Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Orta Doğu'da yükselen gerilim nedeniyle havayolları şirketleri alternatif rotaları tercih etmeye başladı.

Singapur Havayollarından (SIA) yapılan açıklamada, şirketin İran hava sahasını kullanmayacağı ve alternatif rotalara başvuracağı bildirildi.

Açıklamada, alternatif rotaların bugünden itibaren değişeceği, "Amsterdam, Brüksel, Kopenhag, Frankfurt, İstanbul, Londra, New York, Manchester, Milano, Münih, Paris, Roma ve Zürih" uçuşlarının bu durumdan etkileneceği ifade edildi.

Bu durumun bazı uçuşlar için normalden daha uzun seyahat sürelerine sebep olacağı aktarılan açıklamada, ancak herhangi bir uçuşun iptal edilmediği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Orta Doğu'daki durumu yakından izlemeye devam edeceğiz ve uçuş rotalarımızı gerektiği gibi ayarlayacağız." ifadesi kullanıldı.

  • Singapur Havayolları
  • İran hava sahası
  • alternatif rota

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