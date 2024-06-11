İSTANBUL 38°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2024 Salı / 5 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3761
  • EURO
    34,8322
  • ALTIN
    2399.21
  • BIST100
    10035
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Singapur'dan türbülans mağdurlarına 10 bin dolar tazminat ödemeyi teklif etti
Dünya

Singapur'dan türbülans mağdurlarına 10 bin dolar tazminat ödemeyi teklif etti

Singapur Hava Yolları, şiddetli türbülansın yaşandığı 'SQ321' sefer sayılı Londra-Singapur uçuşunda seyahat eden yolculara tazminat ödemeyi teklif etti.

AA11 Haziran 2024 Salı 12:04 - Güncelleme:
Singapur'dan türbülans mağdurlarına 10 bin dolar tazminat ödemeyi teklif etti
ABONE OL

Singapur Hava Yolları, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Londra-Singapur uçuşunda geçen ay yaşanan şiddetli türbülans nedeniyle mağdur olan tüm yolculardan özür diledi.

Türbülans nedeniyle yaralanan yolcuların her birine 10 bin dolar tazminat ödemeyi teklif eden Hava Yolları, ağır yaralanan ve tedaviye ihtiyaç duyan yolcuların acil ihtiyaçlarını karşılamak için de 25 bin dolar avans ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

Singapur Hava Yolları, bütün yolculara uçuş ücretinin iade edileceğini kaydetti.

- OLAY

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Singapur'a giden Singapur Hava Yollarına ait "SQ321" sefer sayılı uçak, şiddetli türbülansa girmişti.

Türbülans nedeniyle kalp krizi geçiren 73 yaşındaki yolcu, kabin memurlarının müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Yaklaşık 3 dakika içinde aniden 6 bin fit (yaklaşık 2 bin metre) alçalan uçak, Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.