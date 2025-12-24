İSTANBUL 14°C / 10°C
  Sınır anlaşmazlığı çatışma çıkarmıştı: İki ülke ateşkes görüşmelerine başladı
Dünya

Sınır anlaşmazlığı çatışma çıkarmıştı: İki ülke ateşkes görüşmelerine başladı

Tayland ve Kamboçya askeri heyetleri, tartışmalı sınır hattı boyunca ateşkes ve ateşkesin uygulanmasının denetlenmesine ilişkin resmi görüşmelere hazırlık amacıyla Tayland'ın Chanthaburi eyaletindeki sınır bölgesinde bir araya geldi.

24 Aralık 2025 Çarşamba 17:28
Sınır anlaşmazlığı çatışma çıkarmıştı: İki ülke ateşkes görüşmelerine başladı
Tayland ve Kamboçya şiddetli sınır çatışmalarının ardından ateşkes görüşmelerine başlıyor. Tayland ve Kamboçya askeri heyetleri, tartışmalı sınır hattı boyunca ateşkes ve ateşkesin uygulanmasının denetlenmesine ilişkin resmi görüşmelere hazırlık amacıyla Tayland'ın Chanthaburi eyaletindeki sınır bölgesinde bir araya geldi. Heyetler arasındaki ön görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tayland Genel Sınır Komitesi (GBC) Sekreteri Nuttapong Praokaew, temasların yarın yapılması planlanan resmi heyet toplantısının gündeminin belirlenmesine odaklandığını söyledi. Nuttapong, her iki tarafın da kendi tutumlarını daha önce karşılıklı olarak ilettiğini belirtti.

"TARAFLAR, 27 ARALIK'TA YAPILMASI PLANLANAN 3. ÖZEL GBC TOPLANTISINA HAZIRLIK AMACIYLA BELGELERİ GÖRÜŞÜP PAYLAŞACAK"

Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, "Bu toplantıda taraflar, 27 Aralık'ta yapılması planlanan 3. sınır toplantısına hazırlık amacıyla belgeleri görüşüp paylaşacak. Amaç, çatışmaların sona erdirilmesini sağlamak, iki ülke arasındaki istikrarı yeniden tesis edecek çözümler bulmak ve normalleşmeye hızlı bir dönüşü kolaylaştırmaktır" dedi.

Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, toplantıların Cuma'ya kadar süreceğini söyledi.

