İSTANBUL 35°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2025 Salı / 4 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5752
  • EURO
    46,9772
  • ALTIN
    4340.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sınır anlaşmazlığı çatışmaya dönüşmüştü: İki ülkeden ilk temas
Dünya

Sınır anlaşmazlığı çatışmaya dönüşmüştü: İki ülkeden ilk temas

Tayland-Kamboçya arasında gece yarısı yürürlüğe giren ateşkesin ardından iki ülkenin askeri yetkilileri ilk kez bir araya geldi.

AA29 Temmuz 2025 Salı 11:04 - Güncelleme:
Sınır anlaşmazlığı çatışmaya dönüşmüştü: İki ülkeden ilk temas
ABONE OL

Tayland Kraliyet Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kamboçya ile varılan ateşkes sonrası iki ülke yetkilileri sınır bölgesinde ilk kez bir araya gelerek son durumu ele aldı.

Askeri yetkililer, 4 Ağustos'taki Genel Sınır Komitesi toplantısına kadar ateşkes ve asker hareketlerinin dondurulması konusunda mutabık kaldı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Korgeneral Maly Socheata da yaptığı açıklamada, görüşmeleri doğruladı.

Socheata, görüşmede, ateşkese saygı gösterilmesinin, asker konuşlandırmanın durdurulmasının, iletişim kanallarının yeniden kurulmasının kabul edildiğini belirtti.

İHLAL İDDİALARI

Malezya'da dün yapılan görüşmelerin önemine değinen Socheata, ülkesinin ateşkesi korumaya ve barışı teşvike "tamamen kararlı" olduğunu söyledi.

Günün erken saatlerinde iki ülke ordusunun ateşkesi ihlal ettiklerine yönelik iddialar iki ülke basınına yansımış, iddialar karşılık olarak reddedilmişti.

⁠TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDAKİ SINIR GERİLİMİ

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, şu ana kadar her iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından 26 Temmuz'da yaptığı paylaşımda, taraflarla görüştüğünü, her iki ülkenin de derhal bir araya gelerek ateşkes ve nihayetinde barış için çalışmaya karar verdiğini belirtmişti.

Öte yandan, Trump'ın açıklamalarının ardından sınır hattında karşılıklı saldırılar devam etmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda dün başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ateşkes görüşmelerinin ardından taraflar arasında yerel saatle 00.00'da "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.