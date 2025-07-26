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Dünya

Sınır anlaşmazlığı çatışmaya dönüştü: Savaş gemileri teyakkuzda!

Tayland ile Kamboçya arasında 24 Temmuz'da alevlenen sınır geriliminde yaşamını yitirenlerin sayısı 32'yi buldu. Ülke basınında yer alan haberlere göre Tayland yönetimi, gerilimin sürdüğü sınır bölgesine 4 savaş gemisi sevk etti.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 10:18 - Güncelleme:
Sınır anlaşmazlığı çatışmaya dönüştü: Savaş gemileri teyakkuzda!
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Ateşkes çağrılarına rağmen Tayland-Kamboçya sınırındaki gerilim 3. gününe girdi.

Çatışmalarda iki taraftan da ölenlerin sayısı 32'ye ulaştı.

Khmer Times'a göre, Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, iki ülke arasındaki gerilimde 5'i asker 8'i sivil 13 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Maly Socheata, çatışmalarda 50 Kamboçyalı sivilin de yaralandığını bildirdi.

Ayrıca Tayland tarafı da çatışmalarda 6'sı asker 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

SINIRA SAVAŞ GEMİLERİ GÖNDERİLDİ

Ülke basınında yer alan haberlere göre Tayland yönetimi, gerilimin sürdüğü sınır bölgesine 4 savaş gemisi sevk etti.

Bölgede Tayland'ın savaş uçakları da görev yapıyor.

Tayland hükümeti, Kamboçya'da yaşayan vatandaşlarına acilen ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

ATEŞKES ÇABALARI

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 24 Temmuz'da iki ülkenin liderleri ile yaptığı telefon görüşmesinde ateşkes önermiş ve ülkelerin buna olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Enver'in çağrısını kabul ettiklerini bildiren Kamboçya ve Tayland yönetimleri, çatışmalar için birbirini suçlamayı sürdürmüştü.

⁠TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDAKİ SINIR GERİLİMİ

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

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