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Dünya

Sınır anlaşmazlığı savaşa dönüştü, F-16'lar peş peşe havalandı: Bölgede gerilim had safhada

Tayland ile Kamboçya arasındaki tartışmalı sınırda çatışma çıktı. Tayland ordusu, ilk ateşin Kamboçya tarafından açıldığını açıklarken, 6 F-16 ile sınır hattındaki bazı Kamboçya askeri karargahlarını hedef aldığını duyurdu.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 09:55 - Güncelleme:
Sınır anlaşmazlığı savaşa dönüştü, F-16'lar peş peşe havalandı: Bölgede gerilim had safhada
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Tayland ve Kamboçya arasında sınır hattındaki Khmer tapınağı yakınlarında sabahın erken saatlerinde çatışma çıktı.

Tayland ordusu, ilk ateşi Kamboçya askerlerinin ateş açtığını açıkladı.

Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri, Surin bölgesinde bir yerleşim yerine ateş açıldığını, çatışmalarda 3 sivilin ağır yaralandığını belirtti.

Susarant, çatışmanın en az 6 farklı sınır noktasında sürdüğünü bildirdi.

Basında çıkan haberlerde, çatışma nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Tayland, 6 F-16 ile sınır hattındaki bazı Kamboçya askeri karargahlarını hedef aldığını duyurdu.

Tayland'ın Phnom Penh Büyükelçiliği de vatandaşlarına Kamboçya'yı terk etmeleri çağrısı yaptı.

Çatışmadan bir gün önce Taylandlı bir asker sınır bölgesinde mayın patlaması sonucu yaralanmıştı.

KAMBOÇYA İSE TAYLAND'I SUÇLADI

Öte yandan Kamboçya Savunma Bakanlığı, Tayland birliklerinin ilk ateşi açtığını ve Kamboçyalı askerlerin buna meşru müdafaa kapsamında karşılık verdiğini açıkladı.

Bakanlık, Tayland'ın, Preah Vihear tapınağına giden yola savaş uçaklarıyla bomba attığını bildirdi.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet de Tayland'ı, Ta Muen Thom ve Ta Krabey tapınaklarına saldırmakla suçladı.

Hun Manet, "Kamboçya her zaman barışçıl çözümlerden yana olmuştur. Ancak bu durumda silahlı saldırıya silahlı karşılık vermekten başka seçeneğimiz kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

TAYLAND VE KAMBOÇYA ARASINDAKİ SINIR GERİLİMİ

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin Tayland ile sınır sorunlarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvurduklarını bildirmişti.

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