Sınır çatışmasında can kaybı yükseldi

Kamboçya devlet ajansı Agence Kampuchea Presse'nin (AKP) haberine göre, Kamboçya İçişleri Bakanlığından çatışmalarda yaşamını yitiren sivillere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 7 Aralık'tan 16 Aralık'a kadar 17 Kamboçya vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi.

Çatışmalarda 77 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 438 binden fazla kişinin de yerinden edildiği vurgulandı.

Yerinden edilenlerin yaklaşık üçte ikisinin kadın ve çocuk olduğu kaydedilen açıklamada, Tayland'ın saldırılarının sivil altyapıya önemli ölçüde zarar verdiği aktarıldı.

TAYLAND-KAMBOÇYA ANLAŞMAZLIĞI

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008 yılında yaşandı.

Tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke, 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalardan birbirini sorumlu tuttu.

Her iki ülkeden yüz binlerce kişi sınır bölgesinden tahliye edilirken son çatışmalarda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." demişti.