Dünya

Sınır dışı edilecekler! Ukraynalı yetkililer Macaristan'ı karıştırdı

Macaristan, Ukrayna'da zorla askere alınan bir Macarın hayatını kaybetmesinin ardından, zorla askere alım işlemlerine karışan Ukraynalı yetkilileri ülkeden sınır dışı etme kararı aldı.

4 Şubat 2026 Çarşamba 19:52
Sınır dışı edilecekler! Ukraynalı yetkililer Macaristan'ı karıştırdı
Macaristan Uluslararası İletişimden Sorumlu Devlet Sekreteri Zoltan Kovacs, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Başbakan Viktor Orban'ın konuya ilişkin açıklamasını paylaştı.

Orban, birkaç gün önce bir Macar'ın Ukraynalı yetkililerce "zorla askere alınmasının sonucu olarak hayatını kaybettiğini" belirtti.

Acılı aileye yardım edeceklerini bildiren Orban, "Bugün hükümet şu kararı aldı, zorla askere alma işine karışan tüm Ukraynalı yetkililer Macaristan'dan derhal sınır dışı edilecek." dedi.

