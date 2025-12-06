Güney Asya'da Pakistan ile Afganistan güçleri arasında akşam saatlerinde çatışma çıktı. Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Maalesef bu akşam Pakistan tarafı, Kandahar eyaletinin Spin Boldak'da Afganistan'a yönelik bir saldırı daha başlattı ve bu durum Afganistan güçlerinin karşılık vermesine yol açtı" ifadelerini kullandı. Spin Boldak Valiliği, 4 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Pakistan Başbakanlık Sözcüsü Müşerref Zaidi ise Belucistan eyaletine bağlı Chaman sınırında Afganistan güçlerinin "sebepsiz yere ateş" açtığını duyurdu. Zaidi, "Pakistan, toprak bütünlüğünü ve vatandaşlarının güvenliğini sağlama konusunda tam teyakkuz halinde ve kararlılığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Çatışmanın yerel saatle 22.30'da başladığı, saatlerce sürdüğü öğrenildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER 2021'DE KÖTÜLEŞTİ

Taliban'ın 2021'de iktidara dönmesinden bu yana iki arasındaki ilişkiler, Pakistan'ın Afganistan'ı "Pakistan Talibanı (TTP)" da dahil olmak üzere çeşitli silahlı gruplara sığınak sağladığı yönündeki suçlamaları nedeniyle kötüleşti. Afganistan ise suçlamaları reddederek Pakistan içindeki güvenlikten sorumlu tutulamayacaklarını belirtirken, Pakistan'ı kasıtlı olarak yanlış bilgi yaymak ve sınır gerginliğini kışkırtmakla suçluyor.

TTP'nin son olarak çarşamba günü düzenlediği saldırıda 3 Pakistanlı polis memuru hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz hafta her iki taraftan heyetler geniş kapsamlı bir barış anlaşmasına ulaşmak amacıyla 4'üncü tur müzakereler için Suudi Arabistan'da bir araya gelmiş, ancak anlaşmaya varılamamıştı. İlk 3 tur, İstanbul ve Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilmişti.

Afganistan ve Pakistan'ın 19 Ekim'de Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes anlaşması imzalamasından önce çatışmalar nedeniyle sınırın her iki tarafında yaklaşık 70 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.