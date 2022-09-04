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Dünya

Sınır ihlalleri 2 Güney Asya ülkesini karşı karşıya getirdi!

Bangladeş'in, sınır ihlallerini protesto için Myanmar'ın Dakka Büyükelçisi'ni çağırdığı bildirildi.

AA4 Eylül 2022 Pazar 15:30 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'ın Dakka Büyükelçisi U Aung Kyaw Moe'yu Myanmar ordusu tarafından ateşlenen iki havan topunun Bangladeş'e düşmesinin ardından başkent Dakka'daki Padma Devlet Konuk Evi'ne çağırdı.

Bakanlık yetkilisi Miah Md. Mainul Kabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Myanmar'ın havan mermilerinin yakın zamanda Bangladeş'e düşüşü üzerine Myanmar'ın Büyükelçisi'ni çağırdık. Hava sahasının ihlalini ve sınır bölgelerindeki bombardımanı şiddetle kınıyoruz." dedi.

Aynı bölgeye 28 Ağustos'ta iki top mermisi düşmesi nedeniyle Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Myanmar'ın Dakka Büyükelçisi'ni protesto için çağırmıştı.

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